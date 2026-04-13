En Cartagena se dará un nuevo Régimen de protección de derechos de los usuarios de energía y gas

Los cartageneros serán parte activa de la construcción de un nuevo Régimen de protección de derechos de los usuarios de energía y gas / CESAR_NIGRINIS_NAME

Cartagena será el epicentro de la conversación para la construcción del nuevo Régimen de protección de derechos de los usuarios de energía y gas. Con la participación del gobierno nacional, la gobernación, alcaldía, personeros, vocales de control, gremios, asociaciones sociales y usuarios del servicio de energía y gas en general, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) realizará una nueva jornada regional para la socialización de este régimen, como parte del recorrido que adelanta por el país para construir una regulación más cercana a las realidades de los ciudadanos.

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La Comisión expidió hace más de 25 años la Resolución CREG 108 de 1997 que estableció los criterios generales sobre protección de los derechos de los usuarios y posteriormente ha expedido otras resoluciones específicas que complementan y actualizan otras reglas para responder a las particularidades de cada servicio y garantizar una protección más efectiva; sin embargo, estas reglas se encuentran dispersas dificultando su identificación de forma práctica y sencilla.

En Cartagena convergen las diferentes realidades de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía y gas ya que además de contar con un importante sector residencial, cuenta con un sector grande de industria y comercio que permite revelar en su conjunto las dimensiones de la prestación del servicio y por ello la forma como los derechos y deberes de los usuarios deben ser representados en este nuevo régimen. Así lo hizo saber Fanny Guerrero Maya, experta comisionada de la CREG, quien también extendió una invitación para que todas las autoridades locales, vocales de control, organizaciones sociales, gremios y usuarios en general de Cartagena y los municipios del departamento del Bolivar, participen de este importante taller.

La jornada tendrá lugar en el auditorio de las Escuelas Salesianas del Centro Histórico, el miércoles 15 de abril a partir de las 2:00 p.m. y hasta las 6:00 p.m., esperando congregar a más de 200 participantes directos en las mesas de trabajo, esto como parte de una estrategia de diálogo de la entidad con las regiones, en la cual se busca construir una regulación más acorde a las realidades de los usuarios y a las dinámicas del territorio.

servicio de gas y 17,34 millones de usuarios del servicio de energía eléctrica, lo que hace fundamental avanzar con este nuevo régimen para que se fortalezca la relación entre usuarios y prestadores de estos servicios.

A la fecha, se han recogido más de 500 propuestas orientadas a modernizar el marco de protección de los derechos y deberes que han servido para la construcción del nuevo proyecto de resolución y que han identificado principales temáticas entre las que se encuentran la necesidad de contar con facturas más comprensibles, comunicaciones en lenguaje más claro, formatos accesibles para los usuarios y mejoras en los tiempos y canales de atención de peticiones, quejas y reclamos.

Con este encuentro en Cartagena, la CREG fortalece un proceso participativo que busca que la regulación no solo responda a criterios técnicos, sino también a las necesidades reales de los ciudadanos.