Diálogos de Paz Urbana en Buenaventura incluirá a alias “Diego Optra” y “Mapaya”

Las bandas armadas de ‘Shottas’ y "Espartanos" adelantan conversaciones con el gobierno Nacional, para buscar la Paz Total en este Distrito del Valle.

Los diálogos de Paz Urbana que se adelantan en el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, con las bandas armadas de ‘Shottas’ y Espartanos’, incluirá a los detenidos en las cárceles alias “Diego Optra” y “Mapaya.

El anunció lo hizo el jefe de la Delegación del Gobierno Nacional para el Espacio de Conversación Sociojurídico de Buenaventura, Fabio Cardozo, al indicar que se incluirán para lograr el desmonte de estas bandas criminales de delinquen en este Puerto sobre el mar Pacífico colombiano.

El delegado Jesús Flórez integrante de la mesa, destacó los avances en la gestión social que se vienen desarrollando en Buenaventura como parte del proceso del Espacio de Conversación Sociojurídico.

Diego Fernando Bustamante, alias ‘Diego Optra’, líder de los ‘Shottas’ fue detenido en Madrid, España, en febrero de este año y Jorge Isaac Campaz, alias ‘Mapaya’, líder de los ‘Espartanos’ fue capturado recientemente en Bolivia.