Defensa del edificio El Centavo Menos niega riesgo de colapso inminente en el Centro Histórico

La polémica por el estado estructural del emblemático edificio El Centavo Menos, ubicado en el corazón del Centro Histórico de Cartagena, sumó un nuevo capítulo tras el pronunciamiento de la defensa del propietario. El abogado encargado del caso negó de manera categórica que la edificación se encuentre en un estado de “peligro inminente”, contradiciendo la decisión judicial que recientemente ordenó la evacuación inmediata y el cierre de los locales comerciales en la planta baja.

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De acuerdo con los representantes legales, la decisión judicial que ordena el desalojo preventivo carece de un sustento técnico que demuestre una amenaza grave. La defensa fue enfática al señalar que “se ha generado una percepción de riesgo desproporcionada sobre el estado de la estructura”, argumentando además que los informes de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres no justifican una evacuación de esta magnitud.

Para respaldar su posición, los abogados presentaron documentos de la Alcaldía de la Localidad Histórica y del Caribe Norte donde se evidencia que el inmueble ha estado bajo supervisión. La defensa manifestó que “el propietario ha estado atento a los requerimientos técnicos y no ha existido negligencia alguna que ponga en riesgo la vida de los transeúntes”, rechazando así los argumentos que motivaron la tutela para proteger a un menor de edad que reside en el lugar.

Mientras el proceso judicial avanza, la defensa busca que se revoque la orden de evacuación inmediata para permitir que los locales de la planta baja retomen sus actividades comerciales. El equipo jurídico concluyó que se mantendrá firme en la vía legal para demostrar que la estructura es estable, mientras las autoridades mantienen el cerramiento preventivo en la zona a la espera de un peritaje definitivo que defina el futuro de este bien de interés cultural.