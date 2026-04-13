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13 abr 2026 Actualizado 19:36

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Cuando denunciar acoso laboral se convierte en una carga para el trabajador

Porque denunciar no debería convertirse en una condena laboral: Marilyn Espinosa Osorio, Abogada Laboralista

Cuando denunciar acoso laboral se convierte en una carga para el trabajador

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Cuando denunciar acoso laboral se convierte en una carga para el trabajador

Cada día son más las personas que diariamente son víctimas de acoso laboral en las organizaciones y el problema no radica tanto en la decisión que toma el trabajador de denunciar este tipo de hostigamientos por compañeros de trabajo o superiores jerárquicos, sino en las reacciones de los empleadores frente a estas situaciones denigrantes.

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Las victimas terminan enfrentando decisiones que afectan su estabilidad: traslados, cambios de funciones o modificaciones en sus condiciones de trabajo. En muchos casos, decisiones tomadas silenciosa y tácitamente por los mismos acosadores.

El acoso laboral, inicialmente regulado en Colombia por la Ley 1010 de 2006; se amplió con la reciente reforma laboral. Es así como la Ley 2466 de 2025, reforzó los lineamientos de protección al trabajador, consolidando la obligación de garantizar entornos laborales dignos, respetuosos y libres de cualquier forma de violencia o abuso.

Sin embargo, en la práctica, muchos trabajadores que acuden al Comité de Convivencia Laboral en busca de protección terminan enfrentándose a una realidad distinta: lejos de recibir apoyo, son objeto de decisiones que afectan directamente su estabilidad.

El empleador no solo tiene la facultad de dirigir la actividad laboral, también tiene una obligación superior: proteger al trabajador, garantizar su dignidad y actuar con responsabilidad, especialmente cuando este se encuentra en una situación de vulnerabilidad y esto implica no revictimizar a la víctima.

El verdadero compromiso empresarial no se demuestra en los discursos institucionales, sino en la manera en que se responde ante las denuncias. La integridad organizacional implica actuar con transparencia, proteger a quien alza la voz y garantizar que los espacios laborales sean seguros para todos.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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