Concejal de Bogotá pide que en Partido Liberal haya libertad para respaldar candidato presidencial

La concejal de Bogotá, Clara Lucía Sandoval, hizo un llamado al Partido Liberal para que sus militantes y dirigentes tengan la libertad de escoger el apoyo al candidato presidencial de preferencia de cara a las elecciones.

Sandoval planteó la necesidad de que quienes comparten una visión distinta puedan respaldar al candidato presidencial de su preferencia, ya que el Partido Liberal no inscribió candidato propio para las elecciones presidenciales.

Esto lo hizo la cabildante al señalar su posición frente a sectores de esa colectividad, como los del Tolima, que han anunciado su apoyo al candidato Iván Cepeda.

“Colombia no aguanta más improvisación ni desgobierno. El país está cansado de la inseguridad, del colapso en la salud y de los escándalos que rodean al Gobierno de Gustavo Petro. Se necesita un liderazgo con carácter, autoridad y una defensa firme de la democracia”, afirmó.

Sandoval radicó ante la Dirección Nacional del Partido Liberal la solicitud formal de libertad de acción para expresar su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella, advirtió que Colombia atraviesa una coyuntura crítica que exige decisiones responsables para evitar la continuidad del actual rumbo político.

La concejal señaló que, aunque reconoce que existen otros candidatos valiosos, este es un momento que exige una decisión estratégica que le garantice al país un cambio real.

“Hoy miles de familias sufren por la falta de medicamentos, por la violencia en sus barrios y por la incertidumbre económica. Colombia necesita liderazgo, no discursos; necesita orden, no caos”, agregó.

Finalmente, hizo un llamado a la colectividad liberal y a los ciudadanos a actuar con responsabilidad histórica.

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