Comunidades que protestan por avalúos catastrales reclaman presencia del gobierno nacional

Norte de Santander

Las comunidades que protestan en las áreas donde se rechaza el incremento del avaluó catastral rural insistieron al gobierno nacional en derogar la resolución 2057 mediante la cual se dio vía libre al incremento en ese tributo.

Nancy Alarcón, vocera de los líderes dijo a Caracol Radio que “es necesario que el gobierno nacional haga presencia en los territorios, en la región Andina y Santanderes. Tampoco nos han garantizado la participación en la mesa de diálogo, y esto sigue sin una respuesta clara”.

“Nadie quiere hacerse responsable de la catástrofe que hicieron con estos avalúos. Y a esto se le pueden seguir sumando más municipios de Norte de Santander, Santander y Boyacá” dijo la líder.

Indicó además que es importante que a nivel regional se habilite una mesa de diálogo regional para examinar los casos en las poblaciones que están afectadas".

En la región, las reclamaciones se han sentido en Pamplonita, Pamplona, Cacota. Silos, Mutiscua.