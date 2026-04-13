Comienzan a escasear productos de la canasta familiar por bloqueos en Pamplona

Escasean algunos productos de la canasta familiar en Cúcuta (créditos: GettyImages) / Diego Giraldo

Norte de Santander

Los bloqueos que se vienen presentando en la vía Pamplona-Bucaramanga representados en comunidades que rechazan el incremento en el avaluó catastral rural empieza afectar los productos de la canasta familiar.

En la central de abastos de la ciudad no sol ose siente la escasez sino también el incremento en algunos productos, derivado de esta situación.

Los comerciantes señalan que “no esta llegando papa, tampoco cebolla larga y algunas frutas que provienen de la Provincia de Pamplona esta llegando muy poco o con alto valor para comercializar”.

Indicaron que producto de esta situación, los valores se han elevado manifestando que el kilo de papa esta en $4.000 pesos, el tomate $4.000 y frutas como la fresa, el durazno entre otros no están llegando".

Las autoridades departamentales mantienen el monitoreo de las vías nacionales para evitar alteraciones del orden público u manifestaciones que generen situaciones de riesgo para las comunidades donde se mantienen las protestas.