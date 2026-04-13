Comercio pide concertación ante protestas de transporte público

Cúcuta

Los comerciantes de la ciudad a través de Fenalco Cúcuta, expresaron su preocupación al paro anunciado por el gremio de transporte público tipo busetas para el día 13 de abril de 2026.

En un comunicado público manifiestan que “reconocemos plenamente que la protesta es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de Colombia, y entendemos las preocupaciones legítimas del sector transportador frente al fenómeno de la denominada “piratería”, que impacta su estabilidad económica y el orden del servicio público".

Así mismo señalan que “no obstante, hacemos un llamado firme, respetuoso e institucional para que cualquier manifestación se desarrolle de manera pacífica, ordenada y sin afectar derechos de terceros, en especial el derecho fundamental a la libre movilidad y al trabajo de miles de ciudadanos cucuteños”.

Indican que “el bloqueo de vías públicas, además de generar graves afectaciones al comercio, la salud, la seguridad y la vida cotidiana de la ciudad, se encuentra tipificado como conducta sancionable conforme al artículo 353 A del Código Penal Colombiano, lo que implica consecuencias jurídicas que deben ser evitadas”.

Por ello, “exhortamos de manera respetuosa pero enfática a las autoridades competentes, incluyendo a la Policía Nacional de Colombia, la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander, para que i) Activen los protocolos necesarios de prevención y control, ii) Garanticen el orden público y la movilidad en los corredores estratégicos de la ciudad y iii) Protejan el ejercicio legítimo de la actividad comercial, que constituye un pilar esencial de la economía regional”.

Finalmente señalan que “el comercio formal de Cúcuta ya enfrenta múltiples desafíos estructurales. La materialización de bloqueos en puntos críticos tendría efectos profundamente negativos, afectando no solo a empresarios y trabajadores, sino a toda la cadena productiva y al bienestar general de la ciudadanía”.

Por eso reiteran “nuestra disposición al diálogo institucional como mecanismo idóneo para tramitar este tipo de conflictos sectoriales, e invitamos a todos los actores a privilegiar soluciones concertadas que no perjudiquen a la ciudad”.