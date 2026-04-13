Celos casi terminan en tragedia: “Rasquiñita” terminó tras las rejas

Un nuevo caso de violencia intrafamiliar sacudió al barrio Las Parcelas, sector Colanta, donde uniformados de la Policía lograron la captura en flagrancia de un hombre señalado de agredir brutalmente a su pareja sentimental.

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Se trata de Deison Hernández De La Rosa, de 33 años, conocido con el alias de “Rasquiñita”, quien fue sorprendido luego de que las patrullas de vigilancia atendieran una llamada de emergencia recibida en el dispositivo PDA, alertando sobre una riña de pareja en la vía principal del sector.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a una joven de 17 años con varias lesiones en su cuerpo, presuntamente ocasionadas por su compañero sentimental en medio de un ataque de celos. De inmediato, la víctima fue auxiliada y trasladada al hospital local de Arjona, donde recibió atención médica.

Gracias al señalamiento directo, los policías lograron ubicar y capturar al presunto agresor, a quien se le leyeron sus derechos como persona capturada por el delito de violencia intrafamiliar. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones policiales para su respectiva judicialización.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente y, tras las audiencias preliminares, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Rechazamos de manera contundente cualquier hecho de violencia al interior de los hogares. Seguiremos actuando con toda la contundencia para proteger la vida e integridad de nuestras mujeres y menores de edad”, afirmó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades reiteran el llamado a denunciar cualquier hecho de violencia a la línea 155 o 123.