Cartagena será sede de congreso internacional de endocrinología

Más de 4.500 profesionales de la salud de Colombia, América Latina, Estados Unidos y Europa se reunirán en Cartagena de Indias durante ENDIMET 2026 para analizar los avances más recientes en enfermedades endocrinas y metabólicas

Colombia será anfitrión de uno de los encuentros científicos más relevantes de la región. Del 23 al 26 de abril, Cartagena de Indias acogerá ENDIMET 2026, un congreso que reunirá a más de 4.500 profesionales de la salud de Colombia, América Latina, Estados Unidos y Europa para discutir los avances más recientes en el abordaje de enfermedades endocrinas y metabólicas.

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El evento, organizado por la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, pondrá el foco en patologías que concentran una de las mayores cargas para los sistemas de salud. La diabetes y la obesidad encabezan la lista. En Colombia, una de cada diez personas podría vivir con diabetes y cerca de la mitad no lo sabe. Más del 90% de los casos corresponde a diabetes tipo 2, asociada a factores como el sedentarismo y la alimentación. A esto se suma el exceso de peso, que afecta a cerca del 60% de la población en el país y eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, con impacto directo en la calidad de vida y en la sostenibilidad del sistema de salud.

“Hoy la endocrinología está en el centro de la respuesta a las enfermedades que más afectan a la población. No solo tratamos patologías, también trabajamos en prevención, diagnóstico oportuno y en mejorar la calidad de vida desde un enfoque integral”, afirmó José Luis Torres, presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo.

La agenda académica reunirá a más de 120 expertos nacionales e internacionales en conferencias magistrales, simposios y discusiones clínicas. Los temas incluyen diabetes, obesidad, trastornos tiroideos, dislipidemias, salud ósea, menopausia y enfermedades endocrinas raras, junto con avances en diagnóstico, tratamiento e innovación tecnológica aplicada a la medicina.

Uno de los hitos del congreso será el lanzamiento del Tratado de Endocrinología en Colombia, considerado el compendio más completo de la especialidad en el país y uno de los más robustos en América Latina. La obra reúne más de 120 capítulos y supera las 1.400 páginas, integrando el conocimiento de expertos que trazan una ruta científica para el abordaje de enfermedades de alto impacto en la salud pública.

El encuentro también incluirá la presentación de investigaciones y espacios de articulación entre academia, práctica médica e industria, orientados a fortalecer la transferencia de conocimiento hacia la atención de los pacientes.

Más allá de su alcance académico, el congreso tendrá un componente directo en la vida cotidiana de la ciudad. Durante tres días consecutivos, Cartagena de Indias se convertirá en un escenario de promoción de hábitos saludables, con actividades que vinculan a pacientes, profesionales de la salud y entidades locales en torno a la prevención de enfermedades metabólicas. Entre ellas se destaca la carrera 5K, concebida como un mensaje colectivo sobre la importancia del ejercicio, la alimentación balanceada y el autocuidado.

La llegada de miles de especialistas consolidará a Cartagena de Indias como destino de eventos científicos de alto nivel y generará impacto en sectores como el turismo, la hotelería, transporte y comercio. Al mismo tiempo, el congreso amplía su alcance más allá de la comunidad médica, al involucrar a la ciudadanía en una conversación clave sobre prevención y estilos de vida saludables.

La combinación entre ciencia, participación ciudadana y generación de conocimiento posiciona este encuentro como un punto de inflexión en la forma en que se abordan las enfermedades endocrinas en el país, con efectos que trascienden el ámbito académico y se proyectan sobre la salud pública.