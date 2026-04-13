Cárcel para hombre señalado de intentar asesinar a su exesposa en Cartagena

Por petición de un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento de centro carcelario a un hombre de 32 años quien habría intentado asesinar a su excompañera sentimental.

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Los hechos investigados ocurrieron en el barrio La Esperanza de Cartagena y están relacionados con el presunto ciclo de violencia del que vendría siendo víctima la expareja sentimental del ahora procesado.

Labores de policía judicial evidenciaron que entre los años 2023 y 2025, la mujer habría recibido golpes propinados con objetos contundentes, lesiones con armascortopunzantes e intimidaciones para que accediera a reanudar la relación sentimental so pena de asesinarla.

En desarrollo de esas amenazas, el señalado agresor presumiblemente le quemó la ropa a la mujer además de destruirle varios de sus bienes y enseres. La más reciente agresión, se cree, sucedió en agosto de 2025 cuando el hombre desde una motocicleta la habría agredido con un arma blanca. La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde se recuperó de las lesiones causadas en el pulmón.

El pasado 14 de marzola Policía Nacionalcapturó al procesado en el sector de La Esperanza en Cartagena. El hombre rechazó el cargo que por tentativa de feminicidio agravado le imputó la Fiscalía General de la Nación.