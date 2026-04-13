Capturan en Mahates a hombre señalado de abusar de su nieta durante varios años

En el municipio de Mahates, Bolívar, unidades de la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), lograron la captura por orden judicial de un hombre de 56 años, señalado de cometer actos sexuales abusivos contra su nieta, una menor de edad.

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El procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de captura emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Mahates, identificada con el número 002 del 25 de marzo de 2026, por el delito de acto sexual con menor de catorce años agravado.

Según las investigaciones adelantadas por las autoridades, los hechos habrían iniciado en junio de 2025, cuando el hoy capturado presuntamente comenzó a realizar tocamientos de índole sexual a la menor, quien para ese momento tenía 12 años. De acuerdo con el proceso investigativo, estas conductas se habrían presentado de manera reiterada desde que la víctima tenía aproximadamente 6 años, aprovechando su cercanía y vínculo familiar como abuelo paterno.

Una vez materializada la captura, el implicado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización. Aunque no aceptó los cargos imputados, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.

“Estos abusos que involucran familiares son lamentables, es necesario que tanto papá y mamá o cualquier otro ser querido esté muy pendiente al comportamiento de los niños, pues puede estar siendo víctima de abusos de quien menos se piense, lo que le genera una afectación física y psicológica que requiere de una atención especializada. El llamado es a poner el caso inmediatamente a las autoridades para poder actuar”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.