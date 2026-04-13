Bloqueos intermitentes se mantienen en la vía Pamplona-Bucaramanga

Norte de Santander

La Curva de los Adioses que compromete la Provincia de Pamplona es el punto de concentración donde se encuentran los campesinos que reclaman suspensión del catastro multipropósito.

Después de cinco días de manifestaciones en la vía nacional, sobre la ruta hacía el interior del país, entre Pamplona y Bucaramanga, los reclamantes esperan anuncios del gobierno nacional para los alcaldes de los municipios afectados.

Los líderes de este bloqueo manifiestan que “nosotros queremos que tanto el gobierno como los alcaldes asuman una respuesta a nuestras reclamaciones. Que sean claros en las decisiones para derogar esa medida que nos afecta a todos”.

Recientemente el Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación anunciaba mesas de concertación entre los alcaldes y los afectados para revisar los casos por los exagerados aumentos".

Lo cierto es que esta situación ya empieza a generar los primeros desabastecimiento en la central de abastos y a provoca traumatismos en el transporte de carga, y otros renglones económicos.