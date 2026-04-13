Asocolflores eligió a Laura Valdivieso como pte de Asociación Colombiana de Exportadores de Flores

La junta directiva de Asocolflores eligió a Laura Valdivieso como presidente de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores. Su nombramiento, que se hace efectivo a partir de este lunes, marca un hito histórico al ser la primera vez en casi 30 años que una mujer lidera este gremio, motor fundamental de la economía rural colombiana.

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