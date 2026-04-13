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13 abr 2026 Actualizado 13:09

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Asocolflores eligió a Laura Valdivieso como pte de Asociación Colombiana de Exportadores de Flores

Laura Valdivieso. Foto: (Colprensa - Sergio Acero)

Laura Valdivieso. Foto: (Colprensa - Sergio Acero)

Laura Valdivieso. Foto: (Colprensa - Sergio Acero)

Luis Enrique Hurtadolehurtado

La junta directiva de Asocolflores eligió a Laura Valdivieso como presidente de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores. Su nombramiento, que se hace efectivo a partir de este lunes, marca un hito histórico al ser la primera vez en casi 30 años que una mujer lidera este gremio, motor fundamental de la economía rural colombiana.

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Luis Enrique Hurtado

Luis Enrique Hurtado

Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...

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