TransCaribe renueva iluminación en Patio Portal: instalaron 48 reflectores

Continuando con el compromiso del gobierno distrital, en cabeza del alcalde Dumek Turbay Paz, de mejorar las condiciones y la infraestructura para los usuarios del sistema, TransCaribe renovó y fortaleció la iluminación de las plataformas alta y baja del Patio Portal.

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Las inconformidades de algunos usuarios sobre la baja iluminación en horario nocturno, en los espacios en los que esperan el transporte masivo dentro del patio portal, ya son cosa del pasado.

TransCaribe instaló 48 nuevos reflectores en las plataformas de alimentación y de rutas troncales y pretroncales, remplazando así los elementos anteriores, y fortaleciendo la iluminación en estos espacios, pasando de 6 mil a más de 10 mil lúmenes.

Además, se remplazaron 25 lámparas halógenas en la entrada peatonal y la zona aledaña y el centro de atención al usuario, por nuevas luces LED. Ahora, el Patio Portal ahora es un espacio más agradable, seguro e iluminado para los usuarios del sistema.

“Continuamos de esta manera el proceso de mejora constante de nuestra infraestructura física, y de las condiciones de espera para nuestros usuarios. Al Patio Portal, al que le hemos aplicado mejoras en su infraestructura, en su paisajismo, y además lo hemos convertido en un pulmón ambiental con la siembra de árboles, ahora también repotenciamos la iluminación. Y esto es apenas la primera fase, pues también estamos trabajando en iluminar por primera vez, por dentro, las pasarelas y puentes peatonales”, reveló Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.

La inversión total en esta mejora asciende a poco más de setenta millones de pesos, e incluye también mejoras eléctricas y locativas en el edificio administrativo de TransCaribe.