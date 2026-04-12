Solo una empresa supera pruebas del Escudo Antidrones: MinDefensa evidencia brecha entre oferta

El proceso para implementar el Escudo Nacional Antidrones en Colombia enfrenta serias dificultades técnicas. El ministro de Defensa reveló que, pese al interés de más de 100 empresas de 22 países, solo una ha demostrado capacidad real en pruebas de campo, lo que pone presión sobre uno de los proyectos de seguridad más ambiciosos del país.

Según explicó, tras un primer filtro, únicamente 10 compañías presentaron equipos en pruebas tácticas, pero los resultados no fueron los esperados.

“Una cosa es lo que dicen en el papel y otra cosa lo que se ve en la realidad”, afirmó el ministro de defensa, Pedro Sanchez, al evidenciar la brecha entre las propuestas técnicas y su desempeño en condiciones reales.

El jefe de la cartera de Defensa reconoció que el proceso ha tenido que ajustarse ante las limitaciones encontradas y la complejidad de las evaluaciones.

“La complejidad de los casos no ha permitido avanzar al ritmo esperado”, señaló, al tiempo que confirmó que se amplió el cronograma para permitir nuevas pruebas con equipos que no lograron llegar al país a tiempo.

El Gobierno también evalúa realizar pruebas internacionales en América, Europa y Asia para analizar sistemas de mayor escala, en medio de la necesidad de contar con tecnología que responda a amenazas en constante evolución.

“Esta tecnología avanza muy rápido… son amenazas que mutan muy rápido, entonces hay que tener capacidades que no queden obsoletas”, agregó el ministro.

La decisión final sobre la contratación del sistema se tomaría entre finales de abril y comienzos de mayo, con la meta de adjudicar el proyecto en el primer semestre del año.

El Escudo Nacional Antidrones busca fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar ataques con drones, una amenaza creciente en el contexto del conflicto armado y la seguridad nacional.