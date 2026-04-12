Se levanta bloqueo en la vía San Pelayo–Lorica tras acuerdos con la comunidad

Montería

La vía que comunica a San Pelayo con Lorica, en la Troncal del Caribe, fue habilitada nuevamente tras varias horas de bloqueo por parte de la comunidad, que exigía acciones ante los derrumbes y la erosión que afectan el sector conocido como Boca del Mañe, en la ribera del río Sinú.

La protesta se originó por el deterioro de una estructura construida años atrás para mitigar inundaciones, situación que ha generado preocupación entre los habitantes ante la posibilidad de una creciente que pueda afectar viviendas y zonas productivas.

Durante la jornada, el alcalde de San Pelayo, William Cavadía Hernández y su equipo sostuvieron un encuentro con los manifestantes, en el que socializaron las gestiones adelantadas ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las obras que ya comenzaron en el punto crítico. Tras conocer el alcance de estas intervenciones, la comunidad decidió levantar el bloqueo.

En un comunicado, la Alcaldía informó: “Queda restablecido el paso en la vía San Pelayo – Lorica tras un diálogo con la comunidad en el que se socializaron las acciones que ya se vienen adelantando en la Boca del Mañe. Durante este espacio se explicó la gestión ante la UNGRD y las obras que ya iniciaron, lo que permitió que la comunidad entendiera el proceso y levantara el bloqueo, evidenciando que más que inconformidad, existía falta de información.”

Actualmente, ya hay maquinaria amarilla trabajando en la conformación de accesos, paso previo para la llegada de los equipos de la UNGRD que ejecutarán la construcción de un dique de contención como obra de mitigación.

La Administración municipal reiteró su compromiso con las comunidades afectadas y aseguró que continuará gestionando y ejecutando acciones para reducir el riesgo y garantizar la seguridad en este sector del departamento.