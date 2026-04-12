Por promoción de explotación sexual y amenazas a estudiantes, expulsan a dos extranjeros de Colombia

Migración Colombia adoptó medidas contra dos ciudadanos estadounidenses en Antioquia, tras evidenciar comportamientos que, según la autoridad migratoria, comprometían la seguridad, la convivencia y el orden público en el país.

Los dos extranjeros fueron enviados en un vuelo con destino a Miami, luego de que se les aplicaran medidas administrativas de deportación y expulsión del territorio nacional, en el marco de las facultades que tiene la entidad para actuar frente a infracciones migratorias o conductas que representen riesgos para la comunidad.

Influenciador promovía encuentros con aparentes fines de explotación sexual

El primer caso corresponde a un influenciador extranjero que, de acuerdo con el informe oficial, utilizaba redes sociales para promover fiestas y encuentros dirigidos a turistas internacionales con aparentes fines de explotación sexual.

Según Migración Colombia, el ciudadano ofrecía paquetes turísticos en los que incluía recomendaciones para evadir controles de las autoridades, lo que generó alertas y dio lugar a una investigación por parte de la entidad.

Durante las verificaciones, las autoridades también establecieron que el influenciador se encontraba en condición de permanencia irregular en el país, lo que agravó su situación administrativa.

Por estos hechos, se le impuso la medida de deportación. Fue conducido fuera del territorio nacional y no podrá regresar a Colombia por un periodo mínimo de cinco años.

Amenazas en colegios y antecedentes en Estados Unidos

El segundo caso involucra a otro ciudadano estadounidense que habría protagonizado episodios de amenazas y alteraciones del orden en instituciones educativas del departamento, particularmente en el sector de Las Palmas y en municipios del Oriente antioqueño.

De acuerdo con las autoridades, el hombre intentó ingresar a un colegio en Llanogrande haciéndose pasar por docente de inglés. Al no lograr su objetivo, habría reaccionado con amenazas dirigidas a estudiantes, lo que encendió las alertas en la comunidad educativa.

Tras la verificación del caso, y con apoyo de autoridades de Estados Unidos, Migración Colombia confirmó que este ciudadano tenía antecedentes judiciales y órdenes de arresto vigentes en Nueva York.

Ante esta situación, se le aplicó la medida de expulsión del país, considerada más severa que la deportación, la cual implica la prohibición de ingreso a Colombia por un periodo no inferior a diez años, además de la obligación de tramitar una visa en caso de que pretenda regresar una vez cumplido ese plazo.

Medidas migratorias y controles en territorio

Desde Migración Colombia explicaron que estas decisiones se adoptan cuando se identifican infracciones a la normativa migratoria o conductas que puedan afectar la seguridad nacional o la convivencia ciudadana.

La entidad reiteró que los controles no se limitan a aeropuertos o puntos de entrada y salida del país, sino que se extienden a ciudades y áreas metropolitanas, con el fin de actuar de manera oportuna frente a situaciones que representen riesgos para la comunidad.

En esa línea, anunció que se reforzarán las acciones de control en Antioquia y en otras regiones del país, con medidas orientadas a garantizar el cumplimiento de la ley y prevenir conductas indebidas por parte de ciudadanos extranjeros.