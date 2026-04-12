Anuncian paro de buses para este 13 de abril en Cúcuta

Cúcuta.

El gremio de transporte público colectivo anunció un paro para este lunes 13 de abril que impactará la movilidad en Cúcuta y su área metropolitana, con bloqueos desde las 5:00 de la mañana en distintos puntos estratégicos de la ciudad, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia.

La jornada incluirá cierres en sectores como la Subida del Indio, la X Roja, la entrada al barrio Carlos Pizarro, la redoma del aeropuerto, la Ciudadela de Belén, la redoma de San Mateo, el sector de la Silla Coja, el intercambiador de Rumichaca y el puente Mariano Ospina Pérez, entre otros puntos clave, lo que podría generar fuertes afectaciones en la movilidad.

El vocero del gremio, Luis López, aseguró que la decisión de ir a paro responde a una situación que calificó como insostenible, derivada del crecimiento del transporte informal y la falta de acciones de las autoridades.

“Queremos expresar de manera respetuosa pero firme la difícil situación que estamos viviendo en nuestro sector, esperando que se visibilice una problemática que nos afecta profundamente como trabajadores y como comunidad”, señaló.

El dirigente fue enfático en que el transporte ilegal ha crecido sin control en la ciudad.

“Queremos dejar constancia de la grave realidad que vivimos como consecuencia del silencio administrativo y la tolerancia de algunas autoridades frente al transporte ilegal informal pirata en Cúcuta”, afirmó.

López advirtió que esta problemática ha generado impactos económicos y personales en los transportadores.

“Esto está causando afectaciones a nuestra salud mental, a nuestra estabilidad familiar, angustia y estrés constante por la imposibilidad de garantizar el mínimo vital”, indicó.

En cuanto a los costos de operación, explicó que la situación financiera es crítica.

“Solo en planilla de despacho pagamos cerca de 4 millones y medio mensuales, y una cifra similar en combustible. Es decir, trabajamos bajo una presión que supera los 9 millones de pesos mensuales, sin saber si la producción va a alcanzar”, sostuvo.

Además, aseguró que incluso antes de iniciar la jornada ya registran pérdidas.

“Apenas empieza el día ya tenemos alrededor de 140 mil pesos en deuda. Antes de producir un solo peso, ya estamos en números rojos”, dijo.

El vocero también cuestionó la falta de respuesta institucional ante las solicitudes del gremio.

“Se han hecho múltiples derechos de petición y no han sido contestados. Incluso interpusimos una tutela en enero y no hubo respuesta”, agregó.

Otro de los puntos que alertó es la salida de conductores del sector.

“Aquí ha emigrado mucho conductor, ya no hay garantías. Nuestro parque automotor se está quedando sin personal capacitado”, explicó.

Según dijo, esta situación está obligando a tomar decisiones que podrían afectar la calidad del servicio.

“Nos está tocando entregar los vehículos a manos inexpertas, a conductores sin experiencia, porque la planilla hay que pagarla sí o sí”, afirmó.

Finalmente, López hizo un llamado directo a las autoridades locales.

“No estamos pidiendo limosna, estamos exigiendo respeto por la legalidad, por nuestro trabajo y por la dignidad de nuestras familias”, concluyó.