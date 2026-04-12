Oficina de Pasaportes de Sucre suspende trámites por incidente en sistemas de la Cancillería

Sincelejo

La Gobernación de Sucre informó a la ciudadanía que, debido a una contingencia tecnológica reportada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el trámite de expedición y solicitud de pasaportes quedó suspendido temporalmente en la oficina departamental. Pese a la suspensión, la entrega de pasaportes previamente tramitados sigue funcionando con normalidad.

La medida fue adoptada luego de que la Cancillería detectara un incidente de seguridad digital que generó intermitencias en los servicios de información. Con el apoyo del Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT), se identificó la presencia de un actor de amenaza dentro de parte de la infraestructura tecnológica del Ministerio.

Ante este hallazgo, la Cancillería activó de inmediato los protocolos de seguridad digital para proteger la información sensible y garantizar la continuidad del servicio en la medida de lo posible. De acuerdo con el reporte oficial, los datos de los ciudadanos no han sido comprometidos.

Además, se instaló una mesa de trabajo conjunta con ColCERT para reforzar la protección informática, gestionar las fallas y avanzar en el restablecimiento de los sistemas afectados.

La Gobernación de Sucre y el Ministerio de Relaciones Exteriores pidieron paciencia a la ciudadanía mientras se trabaja en la normalización total de la operación, reiterando el compromiso con ofrecer un servicio seguro y confiable.