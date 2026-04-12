Liberan a dos hombres que estaban secuestrados en el Catatumbo

Norte de Santander.

Eimer Durán Real, de 22 años, y Diosemir Torrado Real, de 34, recuperaron su libertad tras permanecer secuestrados desde el pasado 29 de marzo en el municipio de Tibú, Norte de Santander.

Las víctimas, residentes del sector de Socuavo Alto, habían sido retenidas en zona rural, específicamente en el sector de Barrio Largo, según la información conocida.

Su liberación se dio en el marco de un proceso humanitario que contó con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, en articulación con una comisión integrada por la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

De acuerdo con lo informado, el proceso permitió que ambos hombres regresaran a la libertad luego de varios días en cautiverio, en medio del complejo contexto de orden público que se vive en la región del Catatumbo.

Desde la Defensoría del Pueblo reiteraron la necesidad de respetar el Derecho Internacional Humanitario, insistiendo en que la población civil debe mantenerse al margen del conflicto armado y recordando que la libertad debe prevalecer en cualquier circunstancia.