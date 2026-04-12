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12 abr 2026 Actualizado 22:31

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Incendio en La Chaquira consumió cerca de tres hectáreas en San Agustín, Huila

La emergencia puso en riesgo una reconocida zona turística del sur del departamento.

El incendio consumió alrededor de tres hectáreas. Foto Redes Sociales

El incendio consumió alrededor de tres hectáreas. Foto Redes Sociales

El incendio consumió alrededor de tres hectáreas. Foto Redes Sociales

Valentina Gasca

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Un incendio forestal se registró en el sector turístico de La Chaquira, en el municipio de San Agustín. La conflagración generó alarma entre la comunidad por su cercanía a un punto emblemático como las graderías y otras áreas turísticas, además de las difíciles condiciones del terreno.

Según informó el alcalde Heber Nel Muñoz, la emergencia se extendió por aproximadamente cuatro horas y fue controlada entre las 10:00 y 11:00 de la noche. “Se presentó un incendio en horas de la noche y muchas comunidades estuvieron colaborando para apagarlo”, señaló el mandatario, destacando la rápida reacción que evitó una mayor afectación.

En la atención participaron el Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, carabineros y cerca de 100 habitantes del sector. Las labores fueron complejas debido a que se trata de una zona rocosa, con pendientes y peñascos, lo que representó un riesgo para quienes combatían las llamas.

El incendio consumió alrededor de tres hectáreas y estuvo a punto de extenderse hacia las graderías y otras áreas turísticas, además de afectar cultivos cafeteros cercanos. No se reportaron personas lesionadas. Aunque las causas aún no han sido establecidas, el alcalde indicó que “posiblemente puede ser alguna persona que prendió un fuego” como hipótesis preliminar del origen del hecho.

Valentina Gasca

Valentina Gasca

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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