El DANE abrió cursos de estadística, gratis y con certificado: Consulte las fechas de inscripción. Getty Images

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se encarga de coordinar el Sistema Estadístico Nacional (SEN) y, en el desarrollo de dicha labor, fomenta el aprendizaje en herramientas que permitan a las personas adquirir nuevos conocimientos en el campo de la estadística.

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Así las cosas, la entidad anunció una nueva oferta de cursos virtuales gratuitos, los cuales se encuentran ya en su segundo ciclo de 2026.

Los cursos disponibles incluyen temas relacionados con el proceso de producción de información estadística, el diseño de indicadores, el fortalecimiento de los registros administrativos y la incorporación del enfoque diferencial e interseccional, entre otras habilidades.

De igual manera, según reseña el DANE, se trata de una oportunidad para la exploración de metodologías, sistemas y normas técnicas orientadas a garantizar la calidad de los procesos estadísticos. La institución destaca que los contenidos impartidos permiten desarrollar habilidades para la producción y el aprovechamiento de datos para facilitar así su uso y disposición.

¿Hasta cuándo van las inscripciones de los cursos del DANE?

El DANE informó que todos los cursos son completamente gratuitos y cuentan con certificación oficial, lo que respalda la participación y el aprendizaje, y al ser virtuales, brindan la opción de acceder desde cualquier lugar, al ritmo propio.

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Las inscripciones están abiertas desde el pasado martes 7 de abril de 2026 y cierran el próximo lunes 27 de abril de 2026; puede consultar información adicional e inscribirse aquí.

¿Qué temas incluyen los cursos y cuándo empiezan?

Entre los cursos ofertados se incluyen los siguientes temas:

Política de gestión de la información estadística

Diseño y construcción de indicadores

Proceso estadístico

Condiciones para la evaluación de la calidad estadística

Enfoque diferencial e interseccional en la producción estadística

Clasificaciones estadísticas económicas 1. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas, Revisión 4 Adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C.)

Clasificaciones estadísticas sociales 1. Clasificación Internacional Normalizada de la Educación Adaptada para Colombia (CINE A.C.) y Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC)

Clasificaciones estadísticas sociales 2. Clasificación Internacional de Actividades para Estadísticas de Uso del Tiempo Adaptada para Colombia (ICATUS 2016 A.C.) y Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos Adaptada para Colombia (ICCS A.C.)

Clasificaciones estadísticas económicas 2. Clasificación Central de Productos Versión 2.1 Adaptada para Colombia (CPC Ver. 2.1 A.C.)

Norma técnica de la calidad del proceso estadístico NTC PE 1000:2020

Datos ciudadanos: fundamentos para la generación de información estadística

Los cursos virtuales comienzan el martes 5 de mayo de 2026 a través de la plataforma Aprend@net.