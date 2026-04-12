Capturan en Cali al presunto asesino de Luder Quiñones, músico de Willy García

En las últimas horas fue capturado en Cali alias “El Sarco” o “El Enfermero”, señalado como el presunto responsable del asesinato de Luder Quiñones, músico del salsero Willy García.

De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, el procedimiento se llevó a cabo en la carrera 119B con calle 55, en el sector de Bochalema, al sur de la ciudad.

El homicidio ocurrió el pasado 17 de marzo en vía pública, en el sector de Bretaña, centro de Cali, donde la víctima fue atacada con arma de fuego.

Las autoridades informaron que continúa vigente una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita la captura de otras dos personas que, presuntamente, participaron en el hecho.

El capturado fue identificado como Juan Esteban Sánchez Valencia.