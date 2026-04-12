Asesino de músico de Willy García, capturado en Cali, también es investigado por crimen de Policía

Las autoridades confirmaron que alias ‘El Zarco’ o ‘El enfermero’, capturado en Cali como presunto autor material del homicidio del músico Luder Quiñones, también es investigado por su posible participación en el asesinato de un uniformado de la Policía.

La captura fue realizada en el sur de la ciudad, en el sector de Bochalema.

Las investigaciones indican que habría participado en el homicidio de Quiñones, ocurrido el pasado 17 de marzo en vía pública del barrio Bretaña, en el centro de Cali, donde la víctima fue atacada con arma de fuego.

Según la Policía, en menos de 25 días lograron identificarlo y ubicarlo, tras el análisis de más de 50 horas de material de video, seguimientos y la recolección de elementos materiales probatorios.

Durante el operativo también fueron incautadas dos motocicletas que, al parecer, habrían sido utilizadas para facilitar la comisión del crimen.

El capturado fue identificado como Juan Esteban Sánchez Valencia.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavidez, el detenido también estaría vinculado con otro hecho violento.

“Así mismo, se le vincula directamente con el homicidio del patrullero Iván Fernando López Rodríguez en agosto de 2024, cometido durante un procedimiento policial en el barrio Guayaquil”, indicó el oficial.

Por este caso, previamente ya habían sido judicializados alias ‘La L’ y ‘Jhoncito’.

Las autoridades informaron además que continúa vigente una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita la captura de otras dos personas que, presuntamente, participaron en el homicidio del músico.

Alias ‘El Zarco’ registraba antecedentes por hurto calificado y agravado. En 2024, había sido capturado luego de que su accionar delictivo se hiciera viral en redes sociales, donde se evidenciaba el uso de uniformes de personal de la salud para cometer atracos en semáforos de la ciudad.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los delitos de homicidio agravado, en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.