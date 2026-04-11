Líderesa social habría sido secuestrada en el Catatumbo

Norte de Santander.

La preocupación aumenta en la región del Catatumbo tras la denuncia por la retención de una líder social en zona rural del municipio de Sardinata.

Se trata de Yarima Gil, conocida como “Muñeca”, reconocida por su trabajo comunitario en el asentamiento Acacios II, ubicado en el corregimiento de Campo Dos, en Tibú.

De acuerdo con versiones entregadas por habitantes de la zona, la mujer habría sido citada a una reunión en el corregimiento de San Martín de Loba, jurisdicción de Sardinata.

Sin embargo, una vez llegó al lugar, habría sido retenida por un grupo armado ilegal que delinque en esta zona del departamento.

Desde ese momento, no se tiene información confirmada sobre su paradero ni sobre su estado de salud, lo que ha incrementado la angustia entre sus familiares y la comunidad que acompaña su liderazgo social.

Habitantes del sector aseguran que desde el pasado miércoles santo no han recibido ningún tipo de comunicación o prueba de supervivencia, situación que mantiene en incertidumbre a quienes la conocen y trabajan junto a ella en procesos comunitarios.