Protestas por avalúos en Boyacá escalan en medio de choque entre Petro y voceros del paro

Las protestas contra el incremento de los avalúos catastrales en Boyacá se desarrollan en medio de un fuerte debate nacional, luego de que el presidente Gustavo Petro señalara que la responsabilidad del impuesto predial recae en los municipios y no en el Gobierno Nacional. El mandatario explicó que mientras el avalúo catastral no se actualizaba desde hace años, las tarifas del impuesto son fijadas por los concejos municipales, y aseguró que la discusión actual responde a intereses de sectores que buscan evitar mayores cargas a grandes propietarios.

En su pronunciamiento, Petro afirmó que «...los pequeños y grandes propietarios pagan sus impuestos de acuerdo a la tasa del impuesto predial que pone el municipio...» y pidió a los alcaldes aplicar tarifas diferenciadas, con mayores cargas a haciendas improductivas y alivios para campesinos y sectores vulnerables. Según el jefe de Estado, esta medida permitiría fortalecer las finanzas locales sin afectar a la población más pobre, en medio de las crecientes manifestaciones que en Boyacá ya abarcan al menos 82 municipios.

Sin embargo, desde las movilizaciones en el departamento y el país, surgió una respuesta directa de la vocera Tatiana Muñoz, quien cuestionó la forma en que el Gobierno está abordando el diálogo. Muñoz advirtió que existe un intento de fragmentar la negociación mediante mesas locales, en lugar de una concertación nacional, y pidió a los manifestantes mantenerse en las vías. «...Nos quieren dividir (…) no vamos a aceptar de ninguna manera que nos dividan...», señaló, al insistir en que las protestas continuarán hasta lograr acuerdos concretos.

La líder también destacó la participación activa de municipios boyacenses como Chiquinquirá, Moniquirá, Saboyá, Arcabuco y Tinjacá, donde los bloqueos y concentraciones ya completan varias horas e incluso jornadas continuas. Según indicó, el movimiento exige una mesa de diálogo con garantías y la revisión de lo que califican como “avalúos expropiatorios”, en un contexto donde crece la presión social por el impacto económico del predial en zonas rurales del departamento.