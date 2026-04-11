Primera Asamblea del Consejo de Artes Plásticas y Visuales 2026 en Cartagena

Se realizó la primera asamblea 2026 del Consejo de Artes Plásticas y Visuales de Cartagena, en la Biblioteca Distrital Jorge Artel; actividad apoyada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

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Este encuentro se consolida como un espacio fundamental para el diálogo, la organización y la proyección de acciones que fortalezcan el sector artístico en la ciudad.

La asamblea permitió compartir ideas, identificar necesidades y construir de manera colectiva rutas de trabajo que impulsen el desarrollo de las artes plásticas y visuales.

Asimismo, fue un escenario de rendición de cuentas, en el que se socializaron procesos, gestiones y avances, promoviendo la transparencia y la confianza entre artistas.

“El fortalecimiento de los Consejos de Área de nuestra ciudad es clave para consolidar una política cultural participativa en la ciudad. Estos espacios permiten que los artistas sean protagonistas en la toma de decisiones y en la construcción de un sector más sólido y articulado”, expresó Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena.

La asamblea fue la oportunidad para la entrega de reconocimientos a artistas destacados que han realizado aportes significativos al sector de las artes plásticas y visuales de la ciudad: Maritza Zúñiga, Alexa Cuesta, Dairo Carrasquilla, Miguel Burgos, Nation Graffiti José Sierra, Kabeza Rodandante (Rafael Bossio), Walter Cardenas, Belinda Díaz, Maribel segovia, Maira Bertel.

Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC señaló: “Desde el Instituto seguimos respaldando estos escenarios de participación porque creemos firmemente que el diálogo constante con los artistas fortalece el sector, impulsa nuevos procesos y garantiza una gestión cultural más incluyente y transparente”.