Niegan el ingreso a Colombia a un alemán en el aeropuerto de Cali por presunto turismo sexual

En medio de controles migratorios en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira que sirve a Cali, las autoridades le negaron el ingreso al país a un ciudadano alemán que pretendía entrar a Colombia.

De acuerdo con Migración Colombia, el extranjero aseguró que era su primera visita al país y que tenía como destino Cali, Medellín y Cartagena. Sin embargo, tras verificar su historial migratorio, las autoridades evidenciaron que ya registraba ingresos anteriores, especialmente a la ciudad de Medellín.

Ante estas inconsistencias, el hombre fue trasladado a una entrevista migratoria más detallada. Durante el procedimiento, las autoridades inspeccionaron su equipaje y encontraron varios juguetes sexuales. Sumado a su itinerario y a las contradicciones en su declaración, se estableció que su presunta intención era realizar turismo sexual en las ciudades mencionadas.

Por estos hechos, se le negó el ingreso al país.

“En lo corrido de 2026, cerca de 40 extranjeros han sido inadmitidos como posibles ofensores sexuales. En 2025, la cifra total fue de 110 casos, en su mayoría ciudadanos estadounidenses”, dijo Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia.