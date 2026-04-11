Más de 1.500 personas garantizarán seguridad en concierto de J Balvin en Cúcuta

Cúcuta.

Con un amplio dispositivo de seguridad, las autoridades de Cúcuta acompañarán este sábado el concierto de J Balvin en la ciudad.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Edwin Cardona, confirmó a Caracol Radio que más de 1.500 personas estarán encargadas de velar por el orden y el buen desarrollo del evento, en un trabajo articulado entre la administración municipal, la fuerza pública y la logística privada.

“Sumando entre todo lo de logística, Policía y Alcaldía, más de 1.500 personas vamos a estar trabajando para que este evento salga de la mejor manera”, explicó el funcionario.

Dentro del dispositivo se contempla la participación de más de 300 uniformados de la fuerza pública, además de un equipo superior a mil personas de logística dispuestas por los organizadores del evento.

A esto se suma el apoyo de más de 100 funcionarios de la administración municipal en áreas como gestión del riesgo, bomberos, salud, gestores de seguridad y control del espacio público.

Cardona señaló que el objetivo es garantizar que el evento se desarrolle sin contratiempos y que la ciudad pueda seguir consolidándose como escenario para este tipo de espectáculos.

“Esperamos que el comportamiento sea el mejor, que podamos disfrutar en familia y dar ejemplo de ciudad”, indicó.

Las autoridades hicieron un llamado a los asistentes para mantener una conducta adecuada durante el concierto y acatar las recomendaciones de seguridad.