Pakistán se prepara para una negociación incierta entre EEUU e Irán

Soldado en una montaña de la región fronteriza entre Pakistán y Afganistán. (Foto: John Moore/Getty Images) / John Moore

Pakistán se prepara este viernes para acoger a las delegaciones de Irán y Estados Unidos, de cara a unas negociaciones en riesgo por los ataques de Israel contra Líbano, que dejaron más de 300 muertos el miércoles y hacen peligrar la tregua.

Los bombardeos israelíes, los más mortíferos en Líbano desde el estallido de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, hacen peligrar la participación iraní en las reuniones previstas en Pakistán, que ha ejercido de mediador.

El “incumplimiento de los compromisos” por parte de Israel “hace que las negociaciones no tengan sentido”, dijo el jueves el presidente iraní, Masud Pezeshkian, quien afirmó que su país “nunca abandonará a sus hermanos y hermanas libaneses”.

“La celebración de negociaciones para poner fin a la guerra depende del respeto de Estados Unidos de sus compromisos en materia de alto el fuego en todos los frentes, en particular en Líbano”, insistió Esmail Baqai, portavoz de la cancillería.

Desde el anuncio el martes de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán han surgido discrepancias sobre si este incumbe o no a Líbano, donde Israel libra una ofensiva aérea y terrestre contra el movimiento proiraní Hezbolá.

Pakistán, como mediador, afirmó que la tregua se aplicaba “en todos lados, incluido Líbano”. Pero estadounidenses e israelíes lo niegan.

Y las hostilidades en este frente continúan a pesar del anuncio de conversaciones entre Israel y Líbano la próxima semana en Washington.

En la última noche, el ejército israelí anunció que estaba atacando “puestos de lanzamiento” de misiles de Hezbolá que, a su vez, reivindicó ataques con drones y cohetes hacia Israel.

- Islamabad, ciudad fantasma -

A la espera de los negociadores, Islamabad se convirtió en una ciudad fantasma con un fuerte dispositivo de seguridad.

Las autoridades decretaron feriados jueves y viernes, y en los hoteles de lujo que deben acoger a las delegaciones se evacuaron a la clientela habitual.

La comitiva estadounidense estará encabezada por el vicepresidente JD Vance. Según la Casa Blanca, las reuniones tendrán lugar el sábado y en ellas también participarán el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, el año de Donald Trump.

Según NBC News, el presidente estadounidense es “muy optimista” sobre la posibilidad de concluir un acuerdo.

Del lado iraní existen más incógnitas. El embajador de Teherán en Pakistán anunció en X que la delegación iraní llegaría el jueves por la noche, pero después borró el mensaje.

El viernes, la agencia de prensa iraní Tasnim afirmaba citando una fuente anónima que “mientras Estados Unidos no respeta su compromiso con el alto el fuego en Líbano y el régimen sionista continúa sus ataques, las negociaciones están suspendidas”.

Incluso si terminan sentándose en la mesa, las posturas opuestas en cuestiones clave hacen difícil un acuerdo.

El jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán descartó restringir el enriquecimiento de uranio, una de las principales demandas de Israel y Estados Unidos que temen que Teherán se haga con el arma nuclear.

Tampoco se entrevé una salida fácil a la situación en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio de hidrocarburos que Irán bloquea casi por completo desde el inicio de la guerra.

Su reapertura era una de las condiciones del alto el fuego, pero el tráfico sigue en gran parte paralizado todavía y Trump acusó a Teherán de estar haciendo “un mal trabajo” en este aspecto.

“Hay informes de que Irán está cobrando tasas a los petroleros que pasan por el estrecho de Ormuz. Más les vale que no lo hagan y, si lo están haciendo, ¡será mejor que paren ahora!”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.