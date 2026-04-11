Hombre armado secuestró ruta escolar en Cali tras cometer un asesinato

Un insólito caso se registró en zona semirural de Cali, donde un hombre armado interceptó una ruta escolar del colegio Freinet y obligó su desvío tras huir luego de cometer un asesinato.

El hecho ocurrió en la vía a La Buitrera, donde el sujeto abordó el vehículo que transportaba a cerca de 20 niños y forzó al conductor a cambiar de ruta para facilitar su escape.

De acuerdo con las autoridades, minutos antes se había presentado un ataque sicarial en la misma zona. Dos hombres en motocicleta dispararon contra dos personas, dejando como resultado la muerte de Diego Fernando Londoño, de 29 años, mientras que la otra víctima se recupera en un centro asistencial.

“Las dos hombres se encontraban departiendo en una finca y cuando salen son atacados. El conductor fue obligado a llevar al delincuente hasta la zona baja de Siloé”, relató el comandante del Distrito Tres de Policía, coronel Nelson Prieto.

Según información preliminar, uno de los atacantes huyó del lugar, mientras que el otro sería el mismo hombre que interceptó la ruta escolar.

La Policía Metropolitana indicó que se adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables.

Por su parte, el colegio Freinet informó que todos los estudiantes se encuentran en buen estado y sin afectaciones físicas. Asimismo, señalaron que la situación fue controlada sin consecuencias para los ocupantes de la ruta y que se activaron de inmediato los protocolos de atención, con reporte a las autoridades competentes.