Ibagué reporta un aumento del 21 % en los homicidios en 2026

Ibagué

Al igual que ocurre en otras capitales del país, Ibagué reporta un aumento en el número de homicidios en lo corrido del presente año. En los primeros tres meses de 2026, la ciudad registró 23 muertes violentas, en contraste con las 19 del mismo periodo del año anterior, lo que refleja un incremento del 21 %.

El secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, explicó que el repunte en el número de homicidios se debió a la confrontación entre bandas delincuenciales registrada en el mes de enero, principalmente en las comunas Siete y Ocho de la capital tolimense.

“Con el pico que ocurrió a principio de año con las dos bandas en la comuna Siete y en la Ocho, que ya fue controlado, por fortuna. En esas comunas, que fueron las más afectadas, en una llevamos 60 días sin la ocurrencia de homicidios y en la otra 52 días”, detalló Espín.

De acuerdo con el funcionario, en el mes de marzo de 2026 hubo siete homicidios en Ibagué, lo que representa una disminución cercana al 22 % en comparación con el mismo mes de 2025, cuando se registraron nueve casos.

“Los componentes de Policía nos han dado resultados. Se han citado seis consejos de seguridad en lo que va del año y, por fortuna, ya se han visto resultados frente a la reducción del índice de homicidios. Esperamos seguir con esa tendencia, lo que nos permitirá tener cifras menores a las del año pasado. El pico, por fortuna, ya fue controlado”, resaltó.

Espín aprovechó para desmentir un supuesto homicidio reciente en el barrio Piedra Pintada, versión que fue descartada por la Policía al tratarse de la muerte natural de un adulto mayor.