Gobernación pide intervención del gobierno nacional por bloqueos en Santander

El gobernador del departamento, Juevanl Díaz Mateus, pidió una intervención urgente ante las afectaciones que se vienen registrando desde el pasado jueves 9 de abril en medio de las protestas por la actualización catastral.

A través de una comunicación oficial, la administración departamental advirtió que los cierres en corredores clave están impactando la movilidad y dificultando el transporte de productos, lo que empieza a golpear el abastecimiento en diferentes zonas.

También se alerta sobre consecuencias a largo plazo, pues la economía regional comienza a resentirse y ya se mencionan riesgos en materia de salud por las dificultades para movilizar insumos y garantizar la atención en algunos sectores, según se lee en el documento.

La Gobernación advierte que la situación está generando impactos en distintos frentes:

Movilidad y conectividad: Los bloqueos en corredores estratégicos están afectando la circulación en el departamento y limitando su conexión con otras regiones del país.

Salud: Se mencionan riesgos en la atención médica por las dificultades para trasladar pacientes. Incluso, se reportó el nacimiento de un bebé dentro de una ambulancia ante la imposibilidad de llegar a un centro asistencial.

Abastecimiento y economía: Las restricciones en el transporte de productos están comenzando a afectar el abastecimiento y la actividad económica en diferentes zonas del departamento, según se lee en el documento.

Transporte y operación aérea: Se registraron afectaciones en la operación del aeropuerto por las dificultades en los accesos.

Frente a este panorama, el gobernador pidió acciones inmediatas de la Fuerza Pública para recuperar la movilidad, pero también solicitó la instalación de una mesa de carácter nacional que permita revisar la actualización catastral, origen de las protestas.

La situación no solo está afectando el tránsito en el departamento, sino que está comprometiendo su conexión con otras regiones del país, en medio de bloqueos que se mantienen en puntos estratégicos.

Frente a este panorama, el Díaz Maetus, solicitó acciones inmediatas de la Fuerza Pública para recuperar la movilidad, pero también pidió instalar una mesa de carácter nacional que permita revisar la actualización catastral, origen de las protestas.

Desde la Gobernación advierten que el escenario ya supera una manifestación puntual y que se necesitan decisiones de fondo para evitar escalar los estragos que están dejando estas protestas en Santander.