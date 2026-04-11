Gobernación ofrece recompensa por ataques a la Policía en Norte de Santander

Norte de Santander.

La Gobernación de Norte de Santander anunció una recompensa por información que permita ubicar a los responsables de los ataques contra la Fuerza Pública registrados este sábado en el departamento.

El secretario de Seguridad Ciudadana, George Quintero, confirmó a Caracol Radio que se ofrece hasta 50 millones de pesos a quienes suministren datos que contribuyan a esclarecer estos hechos.

“Se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para aquellas personas que tengan información sobre estos hechos violentos”, indicó el funcionario.

Quintero explicó que la jornada estuvo marcada por varios ataques desde la madrugada, comenzando con “el lanzamiento de un artefacto explosivo en un barrio del área metropolitana de Cúcuta”, seguido de otras acciones contra patrullas policiales.

En estos hechos resultaron heridos cuatro uniformados adscritos a la Policía de Norte de Santander.

En Cúcuta fue lesionado el intendente Elkin García. En Ragonvalia resultaron heridos el subintendente William Hernando Pinto Rojas, el patrullero Julio César Quiñones Paz y la patrullera Karen Paola Sánchez Ospino.

El funcionario agregó que ya se adelanta un consejo de seguridad en coordinación con el Ejército y la Policía para analizar la situación y definir medidas frente a la alteración del orden público en el departamento.