Fallas en control en cárcel La Paz de Itagüí: incautan elementos y apartan 11 funcionarios

El procedimiento, realizado mediante operativos de registro y control en pabellones de alta seguridad, dejó en evidencia fallas en el control penitenciario y permitió la incautación de decenas de elementos no autorizados dentro del establecimiento.

La intervención se extendió durante varias horas e incluyó inspecciones detalladas en diferentes áreas del penal, como parte de las acciones adoptadas por la entidad tras los hechos que afectaron el orden interno, entre estos, el incidente de la parranda vallenata.

De acuerdo con el balance oficial, durante el operativo fueron encontrados 62 neveras, 11 estufas y 26 ollas eléctricas, además de televisores, consolas de videojuegos, equipos de sonido y otros electrodomésticos no autorizados dentro del centro carcelario.

También fueron incautados celulares y dispositivos tecnológicos, así como licor y sustancias ilícitas, elementos cuya posesión está prohibida por la normativa vigente en los establecimientos de reclusión.

Los elementos restringidos quedaron a disposición de la dirección del penal, mientras que las sustancias y demás elementos prohibidos fueron puestos bajo custodia de la Policía Judicial para los procedimientos correspondientes.

Funcionarios apartados y decisiones disciplinarias

Tras los resultados del operativo, el INPEC anunció que 11 funcionarios penitenciarios serán apartados del cargo por presuntos incumplimientos en sus funciones durante el servicio.

“Se apartarán del cargo 11 funcionarios penitenciarios (…) por no haber cumplido con su función”, indicó el director del INPEC, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez.

La entidad señaló que la decisión se adopta con respeto al debido proceso y que, de manera paralela, se iniciarán las actuaciones disciplinarias y administrativas para establecer posibles responsabilidades.

Refuerzo de seguridad y control en el penal

El INPEC informó además el envío de grupos especiales desde Bogotá para fortalecer la seguridad en el establecimiento, así como la supervisión directa por parte de la dirección regional.

Estas medidas buscan intensificar los controles internos, prevenir el ingreso de elementos no autorizados y garantizar el cumplimiento de los protocolos dentro del sistema penitenciario.

La entidad también reiteró que continuará realizando operativos similares en distintos centros de reclusión del país, como parte de su estrategia de control institucional.

El operativo se produce luego de los hechos conocidos esta semana dentro de la cárcel La Paz de Itagüí, que pusieron en evidencia situaciones que afectaron el control penitenciario y motivaron la intervención de las autoridades.