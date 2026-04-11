Extranjero pagará 40 años de cárcel por asesinar al vigilante de un colegio en Ibagué

Ibagué

En mayo de 2025 generó indignación en Ibagué el homicidio de José Luis Ríos, un vigilante de la Institución Educativa San José. Su caso despertó especial atención por tratarse de un aparente robo y porque, recientemente, a sus más de 50 años, se había graduado como profesional en Administración en Salud Ocupacional.

Menos de un año después, un juez de conocimiento de Ibagué condenó a 40 años de prisión a su asesino. Se trata de José Leonardo Blanco Montero, un joven de 19 años de nacionalidad venezolana, quien asesinó al guarda de seguridad cuando intentó impedir un robo al interior de la institución educativa.

“Este hombre fue declarado responsable del delito de homicidio agravado. Los hechos ocurrieron el 28 de mayo de 2025, cuando Blanco Montero ingresó a la institución educativa y atacó con un arma cortopunzante al vigilante, que se encontraba adelantando una ronda por las instalaciones”, detalló la Fiscalía General de la Nación.

La víctima falleció a las afueras del lugar debido a la gravedad de las heridas ocasionadas. Blanco Montero se encuentra privado de la libertad desde mayo de 2025, cuando fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en el barrio Jordán de Ibagué.

Esta decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley. Es decir, que todavía podría ser confirmada, modificada o revocada en segunda instancia.

Por ahora, la condena contempla que Blanco Montero pague 480 meses de prisión sin ningún tipo de beneficio o subrogado penal. Es una de las penas más altas vistas en Ibagué por el delito de homicidio.