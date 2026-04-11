En Sucre emiten alerta por condiciones adversas en el mar Caribe
Fuertes vientos, oleaje elevado y lluvias podrían afectar el litoral sucreño entre el 10 y 11 de abril, según advertencias del CIOH y la Unidad de Gestión del Riesgo departamental.
Sincelejo
La Gobernación de Sucre activó una alerta preventiva ante el deterioro de las condiciones marítimas en el Caribe colombiano, donde se prevén vientos fuertes, aumento del oleaje y precipitaciones en las próximas horas.
La advertencia se basa en un informe del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH), que reporta la presencia de vientos alisios moderados a fuertes y mar agitado, especialmente en el Caribe central y oriental. Las proyecciones indican que entre el 10 y 11 de abril podrían registrarse ráfagas de hasta 46 kilómetros por hora y olas superiores a los tres metros de altura.
En el Caribe suroccidental, incluido el Golfo de Morrosquillo, las condiciones serían moderadas, aunque persiste la posibilidad de lluvias intermitentes durante las tardes y noches.
Las autoridades recomendaron a pescadores, navegantes y habitantes de las zonas costeras extremar precauciones, evitar actividades de riesgo y mantenerse atentos a los boletines oficiales de la Unidad de Gestión del Riesgo.