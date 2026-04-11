El Personero de Cali pide atención psicológica a los menores de bus escolar secuestrado por sicario

En Cali siguen las reacciones luego del secuestro de un bus escolar por un sicario, en el cual se transportaban cerca de 20 niños.

Ante los hechos ocurridos la tarde de este viernes 10 de abril de 2026, cuando niños de un colegio del sur de Cali, que se transportaban en un bus del plantel, fueron víctimas de una situación de violencia, que aunque no dejó personas lesionadas físicamente, sí generó un alto impacto emocional y psicológico, ya que de acuerdo con versiones preliminares hubo amenaza con arma de fuego.

Así lo advirtió el personero de Cali, Gerardo Mendoza, al advertir que este tipo de hechos no solo comprometieron la seguridad de los menores, sino que también dejarán secuelas en su salud mental y en la de sus familias.

“Las experiencias vividas por los niños pueden traducirse en miedo, ansiedad y afectaciones que requieren atención inmediata y especializada, de ahí que hacemos un llamado urgente a las entidades competentes, en marco de la corresponsabilidad establecida en la Ley 1098 de 2006 —Código de Infancia y Adolescencia—, en aras que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Secretarías de Salud y Educación activen de manera conjunta una intervención integral”, aseguro Gerardo Mendoza.

Al profundizar en este aspecto, Mendoza Castrillón sostuvo que esta atención debe incluir acompañamiento sicosocial a los niños afectados, orientación a los padres de familia, apoyo a los adultos responsables del transporte escolar y acciones dentro de la comunidad educativa que permitan mitigar el impacto de estos hechos.

El jefe del Ministerio Público en Cali expresó que la Personería Distrital continuará realizando seguimiento a este caso, velando por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, reiterando a su vez el llamado a garantizar entornos seguros para la infancia en la ciudad.