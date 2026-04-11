Ejército desmonta vallas de grupos armados en zona rural de La Plata

Neiva

En desarrollo de operaciones de control territorial, tropas del Batallón de Infantería N.° 26 Cacique Pigoanza, adscrito a la Novena Brigada del Ejército Nacional, lograron la ubicación y desmonte de dos vallas utilizadas para proselitismo ilegal en zona rural del municipio de La Plata.

El procedimiento se realizó en la vereda San Vicente, donde los soldados identificaron estos elementos con mensajes alusivos al denominado Bloque Central Isaías Pardo, Estructura Hernando González Acosta, vinculados a grupos armados organizados residuales.

De acuerdo con las autoridades, estas vallas eran utilizadas como mecanismo de intimidación y presión hacia la población civil en esta zona del departamento del Huila. Así lo confirmó el Brigadier General César Augusto Suárez, Comandante de la Novena Brigada, “no solo retiramos elementos físicos, es cerrarles el paso a quienes pretenden generar miedo y desinformación en nuestras comunidades”.

El Ejército Nacional indicó que estas acciones buscan contrarrestar el proselitismo armado y evitar la injerencia de estructuras ilegales en el territorio. Asimismo, señaló que las operaciones militares continuarán en esta región del departamento con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de las comunidades.