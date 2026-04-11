Dos adultos mayores perdidos en Bolívar fueron rescatados por voluntarios de la Defensa Civil

Dos adultos mayores que habían salido en horas de la madrugada a realizar labores agrícolas, fueron rescatados tras permanecer varias horas desorientados en zona rural del municipio de San Juan Nepomuceno, Montes de María.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El operativo fue adelantado por voluntarios de la Defensa Civil Colombiana, seccional Bolívar, luego de que familiares de los desaparecidos alertaran a las autoridades al perder todo tipo de comunicación con ellos.

De acuerdo con el reporte, tras recibir el llamado, se activó de inmediato el grupo de búsqueda y rescate, que emprendió un operativo en la zona donde se presumía que se encontraban los señores.

Luego de más de siete horas de intensas labores, los rescatistas lograron ubicar a las dos personas, quienes se encontraban desorientadas y con signos de deshidratación. Posteriormente, fueron auxiliadas y trasladadas al hospital del municipio para su respectiva valoración médica.

Las autoridades destacaron la rápida reacción de los organismos de socorro y reiteraron el llamado a la comunidad para tomar precauciones al momento de realizar actividades en zonas rurales, especialmente en horarios de poca visibilidad.