Distrito aseguró que no habrá cobros desmedidos a comunidad por valorización en vía a Barú

Una acción popular fue presentada por ciudadanos que dijeron sentirse afectados tras el cobro de intereses cercanos a los 100 mil millones de pesos, en referencia a la financiación de la vía Cartagena- Barú, y cuya obligación inicial estaría por el orden de los $9.600 millones.

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En la exposición de motivos, los accionantes aseguran que se configuró un daño colectivo sin beneficio de alivios tributarios y que, además, los cobros son excesivos constituyendo una carga muy difícil de pagar.

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Frente a eso, la Alcaldía Mayor de Cartagena se pronunció definiendo como prioritarias las obras en cuestión, e informó a la opinión pública que no pretende ni está entre sus planes que esa comunidad histórica asuma el pago de costos excesivos relacionados con valorización, ni mucho menos, embargos ligados a ese proceso contractual.

“Sobre la totalidad de las obras, que se iniciaron contractualmente en 2006, desde entonces se han abarcado tres tramos. Sin embargo, aunque fue la pasada administración distrital la que debía asumir la ejecución y entrega del tercero de estos, fue el actual Gobierno distrital el que decidió darle continuidad al proceso y garantizar la entrega de esa parte de las obras. Se trata de obras con un componente social históricamente aclamado por la comunidad misma, en un punto estratégico para el turismo ancestral de la isla de Barú, además de lo que representa en materia de movilidad y acceso a vida digna para sus habitantes”, destacó la administración.

Así mismo dijo que conforme en lo plasmado en el Plan de Desarrollo: ‘Cartagena, Ciudad de Derecho (2024-2027), en el Gobierno local están abiertos todos los canales de diálogo y escucha con la comunidad de Barú, frente a eventuales dudas o inquietudes derivadas del recaudo.