Crítico panorama por el abigeato en Sucre: 2 capturados y 64 reses recuperadas

Sincelejo

El abigeato continúa encendiendo las alarmas en el departamento de Sucre, donde este flagelo deja millonarias pérdidas y mantiene en zozobra a los ganaderos. En uno de los casos más graves reportados en los últimos meses, delincuentes llegaron a robar hasta 256 reses en una sola noche, evidenciando la operación de estructuras criminales altamente organizadas.

En medio de este panorama, la Policía Nacional propinó un nuevo golpe a estas bandas con la recuperación de 52 semovientes en zona rural del municipio de Buenavista. Los animales, avaluados en más de 150 millones de pesos, fueron ubicados en el corregimiento de Juan Arias, donde dos hombres fueron capturados.

Según el informe policial, los uniformados detectaron a los sospechosos con las reses encerradas en un corral y listas para ser transportadas. Al intentar verificar los documentos, las autoridades fueron recibidas con disparos, lo que desató una persecución que terminó con la captura de los involucrados y la recuperación del ganado. Ambos fueron dejados a disposición de la Fiscalía, aceptaron cargos por abigeato, pero posteriormente un juez les concedió la libertad mientras avanza el proceso.

A este resultado se suma la recuperación de otras 12 reses que habían sido reportadas como extraviadas el 3 de abril en zona rural de San Luis de Sincé. Tras activar el plan de búsqueda, los animales fueron hallados cinco días después en un lote baldío del corregimiento Cayo de Palma, jurisdicción de El Roble.

Estos operativos representan un alivio temporal para los ganaderos; sin embargo, el panorama sigue siendo crítico. Productores del sector advierten que muchos afectados prefieren no denunciar por temor a represalias, lo que impide conocer la dimensión real del abigeato en Sucre y dificulta el actuar de las autoridades.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad rural y aseguró que continuará fortaleciendo los controles, patrullajes e investigaciones para contrarrestar este delito que afecta directamente la economía y la tranquilidad del campo sucreño.