Colombia basa defensa del Galeón San José en informe de cazatesoros preso por fraude: veeduría

Colombia defiende ante un tribunal internacional una de sus tesis clave sobre el Galeón San José apoyándose, en parte, en un informe elaborado por un explorador submarino que años después fue condenado por fraude en Estados Unidos. Así lo dio a conocer el director de la Veeduría Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido, Francisco Muñoz Atuesta.

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Se trata de Thomas Gregory Thompson, ingeniero vinculado a la empresa Columbus Exploration, quien participó en la verificación realizada en 1994 sobre las coordenadas entregadas en 1982 por la compañía Sea Search Armada (SSA).

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Esa verificación es fundamental en la posición que hoy sostiene el Estado colombiano ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA): que en el punto indicado por SSA no había rastro del galeón ni de su tesoro.

“La respuesta es simple: porque no lo encontró”, ha señalado Colombia en el proceso.

Un informe clave en la defensa

El estudio de 1994 fue contratado por el Estado colombiano y ejecutado con apoyo de la Armada Nacional, utilizando equipos especializados para la exploración submarina. En su momento, el trabajo fue respaldado por el Ocean Sciences Research Institute (OSRI), lo que le otorgó legitimidad técnica.

Durante años, esa verificación ha sido uno de los pilares para desestimar las reclamaciones de SSA sobre el hallazgo del Galeón San José.

Sin embargo, la trayectoria posterior de Thompson ha generado cuestionamientos sobre la solidez de ese respaldo.

Tras su participación en la expedición, Thompson enfrentó problemas judiciales en Estados Unidos. Fue acusado de fraude y desacato, permaneció prófugo durante un tiempo y fue capturado.

El explorador pasó más de diez años en prisión, en un caso que deterioró su reputación en el ámbito científico y tecnológico.

Aunque su contratación por parte de Colombia ocurrió antes de estos hechos, el uso actual de su informe dentro de un litigio internacional ha despertado dudas.

Credibilidad en juego

Aunque Colombia mantiene firme su posición, según la veeduría, los cuestionamientos sobre los peritajes utilizados —tanto históricos como recientes— han abierto un debate sobre la consistencia de su defensa.

Más allá del resultado del litigio, el caso pone sobre la mesa un tema de fondo: la importancia de la credibilidad en los procesos internacionales.

En una disputa de esta magnitud, no solo está en juego el control sobre uno de los tesoros sumergidos más valiosos del mundo, sino también la solidez de los argumentos con los que el Estado colombiano busca defenderlo.