Veeduría denuncia “parálisis” en investigación por presunto saqueo al Galeón San José

En una contundente carta abierta dirigida a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, el Veedor Nacional Francisco Hernando Muñoz Atuesta denunció lo que califica como una “parálisis institucional” frente a las investigaciones por el presunto saqueo del Galeón San José. La comunicación advierte que, a pesar de la gravedad de los hechos documentados, la Fiscalía ha incurrido en dilaciones injustificadas que ponen en riesgo el activo arqueológico más valioso del país.

Años de inactividad y archivos cuestionables

La VNPCS relata que la denuncia penal principal, instaurada originalmente en enero de 2021 por la probada intrusión y posible saqueo del naufragio, permaneció detenida durante más de tres años. Según el documento, la Fiscalía de la época realizó un traslado del expediente a la Comisión de Accusaciones del Congreso, una decisión que paralizó el trámite y favoreció la impunidad de personas sin fuero involucradas en el caso.

Solo mediante acciones de tutela e incidentes de desacato se logró reactivar el expediente en mayo de 2024. No obstante, la Veeduría señala que, tras presentar una ampliación de denuncia con más de 1.500 páginas en agosto de ese año, a la fecha de hoy no se evidencia avance investigativo alguno.

Sumado a esto, el ente investigador archivó dos procesos críticos: uno relacionado con la filtración de las coordenadas de ubicación del galeón, que terminaron en manos de una empresa privada en 2015, y otro sobre el manejo irregular de un sobre lacrado con información reservada que salió del Archivo General de la Nación en 2019 sin la debida autorización presidencial.

Evidencias de intervención: El misterioso cabo vegetal

Uno de los puntos más alarmantes de la denuncia tiene que ver con los hallazgos realizados durante las extracciones oficiales hechas por el Gobierno Nacional en 2025. Entre las imágenes difundidas se observó un fragmento de cuerda o cabo de fibra vegetal adherido a uno de los cañones recuperados.

La VNPCS sostiene que la conservación de este tipo de fibras bajo el mar por más de 300 años es científicamente incompatible con los procesos naturales de descomposición. Este elemento constituiría una prueba objetiva de una intervención humana reciente en el yacimiento, ya sea por exploradores de décadas pasadas o por cazatesoros modernos.

Vulnerabilidad extrema y riesgo de saqueo

La Veeduría desvirtúa la premisa de que la profundidad de 600 metros protege al Galeón. Al demostrarse que el Estado colombiano pudo recuperar objetos pequeños como monedas y pesados como un cañón de 2.5 toneladas con tecnología limitada, queda en evidencia que redes internacionales de saqueadores —con capacidades técnicas muy superiores— podrían acceder al sitio con facilidad.

Ante este escenario, la VNPCS ha solicitado a la Fiscalía asumir el seguimiento directo del proceso, ordenar una inspección judicial integral con peritos independientes y asegurar la cadena de custodia de todo el material probatorio generado desde 2015 para evitar que la “escena del crimen” sea borrada definitivamente.