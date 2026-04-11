Cinco personas heridas tras volcamiento en vía Sardinata-Bucarasica

Norte de Santander.

Un accidente de tránsito se registró en la vía que comunica a Sardinata con Bucarasica, Norte de Santander, a la altura del sector conocido como Los Mangos, dejando como saldo cinco personas heridas.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro ocurrió luego de que un vehículo se volcara, al parecer por fallas mecánicas, cuando transitaba por este tramo vial.

En el hecho resultaron lesionados cuatro adultos y una menor de edad, quienes fueron auxiliados y trasladados al centro médico del municipio de Bucarasica, donde reciben atención especializada.

Por ahora, se espera un reporte oficial que permita esclarecer las causas exactas del accidente y el estado de salud de los afectados.