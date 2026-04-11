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11 abr 2026 Actualizado 15:48

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Cartagena

Capturada mexicana en aeropuerto de Cartagena cuando pretendía salir del país con fauna silvestre

La extranjera llevaba 18 aves cantadoras

Cortesía

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

En el Aeropuerto Internacional Rafael Nuñez de la Ciudad de Cartagena, se materializó la captura de una ciudadana de nacionalidad mexicana, que pretendía viajar con aves de la fauna silvestres (paseriformes) hacia Ciudad de México.

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La detención se dio por el delito Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales Art.328 C.P. además se produjo incautación de (18) especímenes, altamente demandados en el mercado ilegal por su canto, lo que las convierte en especies vulnerables a la extracción indiscriminada.

Este resultado evidencia el uso de terminales aéreas como corredores para el tráfico de biodiversidad, especialmente hacia mercados internacionales. La extranjera quedó a disposición de la fiscalía.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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