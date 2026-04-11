Boyacá empieza a levantar bloqueos, pero el paro por avalúos catastrales sigue en tensión

Tras tres días de paro y bloqueos por el aumento en los avalúos catastrales, Boyacá comienza a mostrar señales de desescalamiento, aunque el inconformismo ciudadano se mantiene. Las protestas han afectado la movilidad en varios corredores viales del departamento, en medio de reclamos por el impacto económico de las nuevas tarifas.

La secretaria de Gobierno de Boyacá, Alejandra Picó, confirmó que algunos puntos críticos ya fueron despejados gracias a acuerdos con los manifestantes. «...El día de ayer se levantaron tres puntos de bloqueo en el municipio de Chiquinquirá y un punto en Saboyá, gracias a la voluntad de los manifestantes, quienes han manifestado el interés de sumarse a la mesa nacional...», explicó.

Según la funcionaria, el diálogo con las comunidades ha sido clave para avanzar en la normalización. En ese sentido, destacó que se espera replicar estos resultados en otras zonas del departamento. «...Esperamos en el día de hoy, en cabeza de la defensora regional, poder tener resultados positivos en el municipio de Chitaraque que nos permitan recuperar la movilidad...», señaló.

No obstante, la situación aún no está resuelta. De acuerdo con el más reciente comunicado de la Gobernación, persisten bloqueos en puntos estratégicos como Moniquirá, Chitaraque y Tinjacá, algunos de ellos con cierres permanentes o pasos intermitentes que continúan afectando el tránsito humanitario, turístico y comercial.

Frente a este panorama, el Gobierno departamental mantiene un Puesto de Mando Unificado en sesión permanente y refuerza su presencia en el territorio. Picó reiteró que «...seguimos acompañando cada uno de los puntos con funcionarios, generando puentes de diálogo y velando por los derechos tanto de quienes se manifiestan como de quienes necesitan movilizarse...», mientras se insiste en la concertación como salida a la crisis.