ANI acompañó acciones orientadas a reparación integral de comunidades en el Canal del Dique

En el Canal del Dique avanza la construcción de memoria y reparación para las víctimas del conflicto armado. En este escenario, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ratificó su compromiso con las comunidades del territorio, acompañando acciones orientadas a la reparación integral y al fortalecimiento de procesos de justicia y verdad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Como parte de este propósito, la ANI está implementando el primer Protocolo Arqueológico Forense para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, una herramienta orientadora para que el Proyecto “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique” actúe como facilitador en el proceso de búsqueda de la verdad para las víctimas en articulación con las entidades competentes.

“Cada acción que emprendemos, desde la infraestructura como en procesos de memoria, debe estar guiada por la certeza de que la paz se construye con verdad, con justicia y con la participación de las comunidades. La implementación de este Protocolo es un compromiso ético con las víctimas y sus familias, porque garantiza que la búsqueda de personas desaparecidas se realice con rigor, respeto y participación de los habitantes del territorio”, manifestó Óscar Flórez Moreno, vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la ANI.

De manera conjunta, la entidad acompañó la activación de la Ruta de la Memoria Histórica del Cimarronaje, liderada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mediante actos simbólicos realizados en Repelón, Calamar, Soplaviento y Mahates, municipios que marcan el inicio de este recorrido por 20 lugares de memoria en Atlántico, Bolívar y Sucre, donde, a través de símbolos de trabajo colectivo, se honra la verdad, la justicia restaurativa y la resistencia de las comunidades ribereñas y afrodescendientes.

La Agencia ratifica su compromiso con la protección del Canal del Dique, la escucha activa de la gente y el avance de procesos que aporten a su reparación integral, reconociéndolo como un espacio vivo donde la memoria florece y la cooperación es clave para garantizar la no repetición de los hechos de violencia.