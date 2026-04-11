Alcalde de Sincelejo sale a aclarar crisis del PAE y defiende manejo del programa

Sincelejo

En medio de la suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) por parte del operador, el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, salió a explicar las causas de la crisis, defendiendo la gestión de su administración y señalando la falta de recursos nacionales como uno de los principales factores.

El mandatario aseguró que su gobierno ha garantizado una cobertura sin precedentes del PAE, pasando de operar entre tres y cinco meses en años anteriores a cerca de 160 días, con proyección de alcanzar 180 días en 2026.

“Desde que nosotros comenzamos el gobierno, hemos tenido un PAE por 160 días, es decir, casi todo el calendario escolar”, afirmó.

Acuña también respondió a las críticas sobre posibles inconsistencias en el número de beneficiarios, negando la existencia de irregularidades.

“Yo digo siempre cerca de 50 mil, porque el contrato se hizo por 46.071 niños… y se paga lo que se reporta en el SIMAT”, explicó.

Frente a la crisis actual, el alcalde reconoció dificultades financieras derivadas, en parte, de la reducción de recursos por parte del Gobierno Nacional, lo que ha impactado la ejecución del programa.

“Tres años consecutivos con el mismo recurso… y cada año atendiendo más”, cuestionó.

Sobre la suspensión del servicio, indicó que el operador ha manifestado preocupaciones por un faltante económico, pero aclaró que el Municipio adelanta los procesos legales correspondientes para garantizar la continuidad.

“Yo no puedo coger al contratista y decirle ‘venga, hermano, es ya’. Hay un procedimiento”, sostuvo.

Además, reiteró que la Administración trabaja para restablecer el servicio lo antes posible y que se tomarán las medidas necesarias para proteger a los estudiantes.

“Vamos a hacer todo por nuestros niños”, puntualizó.